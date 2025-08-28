Record Paulista é a parceira oficial da Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho Corrida marcada para o dia 14 de setembro une esporte, solidariedade e superação Record Paulista|Do R7 28/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Record Paulista é parceira oficial da Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho e fará a cobertura desse evento que une esporte, solidariedade e superação.

Completamente envolvida com as questões sociais da região, a Record Paulista cumpre seu papel com responsabilidade social e comprometimento.

Confira todas as informações dessa corrida no link.

Record Paulista é apoiadora oficial de meia maratona

Mais que uma corrida, uma causa

‌



A 1ª Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho é, acima de tudo, um ato coletivo de cuidado e solidariedade. Cada passo dado pelos participantes representa um gesto concreto de apoio a uma das instituições de saúde mais relevantes do estado de São Paulo referência nacional no tratamento oncológico e no acolhimento humano.

Mais do que cruzar uma linha de chegada, o evento convida a comunidade a abraçar uma causa, doar energia, compartilhar empatia e celebrar a vida em movimento.

‌



Cada quilômetro percorrido será um tributo às mais de 75 mil vidas impactadas anualmente pelo Hospital Amaral Carvalho. A corrida é também uma homenagem à história centenária da instituição, construída sobre pilares sólidos: atenção integral à saúde, cuidados humanizados, pesquisa e ensino com destaque para o transplante de medula óssea, no qual o HAC é referência nacional, realizando cerca de 200 procedimentos por ano.

Mais que uma prova esportiva, é um chamado à ação. Um movimento que fortalece valores como acolhimento, união e força coletiva, e que mostra como o esporte pode transformar realidades e promover desenvolvimento humano e social.

‌



SERVIÇO

🗓️ Data da prova: 14 de setembro de 2025

📍Local: Jaú-sp

📺 Fique ligado na programação e acompanhe tudo com a Record Paulista!

Inscrições pelo link: https://page.ticketsports.com.br/meiamaratonahospitalamaralcarvalho2025/