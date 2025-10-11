Roberto Frenceschetti é condenado a 22 anos pela morte de Claudia Lobo Ex-presidente da Apae vai seguir preso e chorou bastante após a leitura da sentença. Dilomar Batista cumprirá pena na rua

O ex-presidente da Apae, Roberto Frenceschetti Filho, foi condenado a 22 anos e seis meses de reclusão pela morte de Claudia Lobo, ex-secretária da entidade.

A sentença saiu pouco depois das 21h20 desta sexta-feira, dia 10 de outubro.

O júri, composto por quatro mulheres e três homens, ficou reunido por cerca de 40 minutos. Depois, o juiz Jair Pena Junior fez a contagem da pena. Ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

Roberto vai começar a cumprir a sentença em regime fechado

Já Dilomar Batista, foi condenado a um ano e seis meses pela ocultação de cadáver e fraude processual e vai cumprir em liberdade, com restrição de direitos.

