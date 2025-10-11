Roberto matou Claudia por motivo “ignóbil e repulsivo”, diz juiz em trecho da sentença que condenou ex-presidente da Apae a 22 anos de cadeia Júri popular durou dois dias em Bauru; Dilomar Batista foi condenado, mas vai ficar solto

O ex-presidente da Apae, Roberto Franceschetti Filho, foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da ex-secretária da instituição, Claudia Lobo. Ele foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

O júri popular foi unânime. Os sete jurados consideraram que ele matou Claudia. O ex-funcionário Dilomar Batista também foi condenado a um ano e seis meses de prisão, mas ele vai ficar solto.

Dilomar vai cumprir medidas restrtivas. Ambos ainda vão ter que pagar R$ 100 mil de multa para a filha de Claudia, Leticia Lobo.

A sentença foi proferida pelo juiz Jair Pena Júnior, da primeira Vara Criminal de Bauru.

O advogado Leandro Pistelli, que comandou a defesa de Roberto, já protocolou na mesma hora um recurso para tentar anular a sentença. Ele alega que o juiz praticou irregularidades durante a condução do Tribunal do Júri. O advogado de Dilomar, Thiago Tezani, não deve recorrer.

Veja abaixo trechos da sentença

Roberto matou Claudia por motivo "ignóbil e repulsivo"