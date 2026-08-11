Wise Madness promove 4ª edição do Prêmio Responsabilidade Social em Bauru Jantar beneficente será realizado em 20 de agosto, no Alameda Hall, com show da dupla Matheus e Belini e leilão de itens doados por parceiros

Foto: Divulgação Thiago Guimaraes

A Wise Madness realiza, no dia 20 de agosto, a partir das 19h, em Bauru, a 4ª edição do Prêmio Responsabilidade Social. O jantar beneficente será realizado no Alameda Hall e reunirá empresários, patrocinadores, lideranças e representantes da comunidade para uma noite de reconhecimento às ações sociais desenvolvidas pela instituição.

A programação terá show da dupla sertaneja Matheus e Belini e um leilão beneficente com itens doados por parceiros. Entre os objetos está um violão autografado pela dupla Zezé Di Camargo e Luciano.

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Os convites custam R$ 200 por pessoa e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (14) 3208-7400.

Segundo Anderson Mariano, presidente da Wise Madness, os recursos arrecadados ajudam a complementar despesas que não são integralmente cobertas pelos convênios municipais. O dinheiro é utilizado em melhorias estruturais, manutenção dos serviços de convivência e acolhimento e no desenvolvimento de projetos nas áreas de cultura, esporte e empreendedorismo.

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“Ver os resultados na vida de cada criança e adolescente que apoiamos nos inspira a colocar ainda mais energia para melhorar a cada dia”, afirma Mariano.

Trabalho social

Há 20 anos, a Wise Madness desenvolve ações voltadas a crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social em Bauru.

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Atualmente, três unidades da instituição, nos bairros Otávio Rasi, Santa Edwirges e Nova Esperança, atendem cerca de 630 crianças e adolescentes no contraturno escolar por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A organização também mantém duas casas de acolhimento, que recebem temporariamente cerca de 40 crianças e adolescentes afastados do convívio familiar.

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Na área cultural, o projeto Impactar Com Arte oferece gratuitamente oficinas de malabares, breaking, street dance, MC, percussão e dança contemporânea para jovens de 15 a 24 anos. De acordo com a instituição, desde sua criação o projeto já impactou mais de 180 mil pessoas.

A Wise Madness também desenvolve iniciativas relacionadas a esporte e empreendedorismo social, com ações voltadas ao desenvolvimento de habilidades, geração de renda e autonomia de adolescentes e jovens.