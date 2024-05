Acidente com carro estacionado chama atenção em Curitiba Um motorista de um SUV passou por um susto na noite desta terça-feira (14), enquanto seguia por uma rua movimentada do bairro Água...

Pneu de SUV estoura e motorista causa acidente com carro estacionado; assista

Um motorista de um SUV passou por um susto na noite desta terça-feira (14), enquanto seguia por uma rua movimentada do bairro Água Verde, em Curitiba. O universitário Paulo Augusto era o condutor do veículo e relatou que um dos pneus do automóvel estourou e causou a colisão com o carro estacionado.

