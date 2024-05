Acidente com viatura da Guarda Municipal de Curitiba deixa três agentes feridos

Alto contraste

Viatura da Guarda Municipal bate em ônibus e três agentes ficam feridos

Três agentes da Guarda Municipal tiveram ferimentos na noite desta quarta-feira (15), após um acidente entre a viatura e um ônibus do transporte público de Curitiba. Os veículos trafegavam em sentidos opostos na Rua Professor Francisco Basseti Júnior, no bairro Cascatinha, quando bateram de frente. Com a força do impacto, o condutor da viatura ficou preso nas ferragens.

