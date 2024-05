Acidente em Curitiba: Idosa fica gravemente ferida e motociclista "nasce de novo"

Ric |Do R7

Idosa fica gravemente ferida e motociclista “nasce de novo” em acidente em Curitiba

Uma motorista idosa ficou gravemente ferida após um acidente em um cruzamento do bairro Bom Retiro, em Curitiba, no início da tarde desta quinta-feira (23). Além disso, uma motociclista envolvida na ocorrência "nasceu de novo". Ambas receberam atendimento médico no local. Enquanto isso, o trânsito ficou bastante complicado na região.

