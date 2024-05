Acidente impressionante: caminhão-tanque bate em trem de passageiros em Piraquara

Alto contraste

Motorista de caminhão-tanque se distrai e bate em trem de passageiros

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque e um trem de passageiros assustou os moradores da Vila São Cristóvão, em Piraquara, na manhã desta sexta-feira (17). De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão demorou para perceber a passagem do trem e não conseguiu frear a tempo, atingindo um vagão de passageiros. Apesar da gravidade do acidente, apenas o motorista do caminhão ficou ferido.

