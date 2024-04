Acidente na BR-376 deixa feridos: confira as imagens impressionantes

Alto contraste

Engavetamento na BR-376, envolvendo três carros e um caminhão, deixa feridos

Um engavetamento na BR-376, envolvendo três carros e um caminhão, deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (26). A batida foi registrada na altura do Km 600, em Curitiba, embaixo do viaduto da região do Vila Verde, no trecho conhecido como Contorno Sul.

