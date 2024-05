Advogado Alexandre Ribeiro: tragédia no trânsito choca a comunidade Advogado Alexandre Ribeiro morre ao ser atingido por um carro, ocupantes fugiram a pé do localLeia a matéria completa no nosso parceiro...

Ric|Do R7 13/05/2024 - 18h33 (Atualizado em 13/05/2024 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share