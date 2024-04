Advogado criminalista é morto a tiros em Cascavel e irmão é preso suspeito do crime Um advogado criminalista, identificado como Daniel Genessini Honesko, de 34 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (...

Advogado criminalista é morto a tiros e irmão é preso suspeito do crime, no PR

Um advogado criminalista, identificado como Daniel Genessini Honesko, de 34 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (28), na casa onde morava, no bairro Cascavel Velho, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O suspeito de 39 anos, que é irmão da vítima, fugiu após o crime, mas foi preso nesta segunda-feira (29).

