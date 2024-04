Advogado é detido em flagrante por entregar drogas a preso em Londrina

Alto contraste

Advogado é detido em flagrante ao entregar drogas para preso no PR

Um advogado foi preso em flagrante ao entregar drogas para um homem preso em regime semiaberto, no Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon), no norte do Paraná, no fim da manhã desta segunda-feira (17).

