Agente político sob investigação por abuso sexual contra criança de 13 anos Um agente político de primeiro escalão do município de Nova Cantu, no centro do estado do Paraná, está sendo investigado por possível...

Agente político é investigado por abuso sexual contra criança de 13 anos no PR

Um agente político de primeiro escalão do município de Nova Cantu, no centro do estado do Paraná, está sendo investigado por possível crime de abuso sexual de vulnerável contra criança de 13 anos.

