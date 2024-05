Alerta: Aumento preocupante no número de mortes no trânsito no PR O número de mortes no trânsito, nas rodovias federais do Paraná, teve um aumento de 7% e chegaram a 182 mortes, 12 a mais comparado...

Levantamento aponta aumento de 7% no número de mortes no trânsito no PR

O número de mortes no trânsito, nas rodovias federais do Paraná, teve um aumento de 7% e chegaram a 182 mortes, 12 a mais comparado com o mesmo período de 2023 (janeiro a abril), de acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A quantidade de sinistros e de feridos também são maiores em 2024.

