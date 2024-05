Alerta de tempestades e ventos intensos no Paraná ![CDATA[ O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja devido ao risco de tempestades no Paraná neste final...

Alerta laranja: Inmet e Marinha emitem aviso para tempestades e ventos no Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja devido ao risco de tempestades no Paraná neste final de semana. Outros dois alertas amarelos, ambos para temporais, também estarão em vigor no período. Além disso, a Marinha do Brasil divulgou um aviso para ventos intensos no Litoral, que podem chegar a 75km/h.

