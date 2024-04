Alerta laranja: Onda de calor traz perigo ao Paraná O Paraná está em alerta laranja, de ‘perigo’, por causa de uma onde de calor que deve chegar a parte do estado a partir das 18h deste...

Alto contraste

A+

A-

Alerta laranja: Paraná entra em situação de ‘perigo’ causada por onda de calor

O Paraná está em alerta laranja, de ‘perigo’, por causa de uma onde de calor que deve chegar a parte do estado a partir das 18h deste sábado (27). O aviso de risco à saúde é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e abrange também São Paulo e o Mato Grosso do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Alerta laranja: Paraná entra em situação de ‘perigo’ causada por onda de calor

• Balanço Geral Curitiba Especial de Sabado Ao Vivo | | 27/04/2024

• Festival Doce Maravilha é cancelado em Curitiba; veja como será reembolso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.