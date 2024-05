Alerta laranja: Sul do Brasil em risco de tempestades Um alerta laranja para risco de tempestades no Sul do Brasil foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com início...

Alerta laranja: Sul do Brasil tem aviso para ventos de até 100 km/h em tempestade

Um alerta laranja para risco de tempestades no Sul do Brasil foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com início às 18h desta quinta-feira (23). À princípio, o término do aviso é apenas para às 10h desta sexta-feira (24). Algumas regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná podem ser afetadas.

