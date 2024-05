Ric |Do R7

All Natural lança Menu de Inverno com pratos variados e buffet de sopas; confira Com a chegada das temperaturas mais baixas, a gastronomia reconfortante e nutritiva torna-se fundamental. Foi pensando nisso que...

All Natural lança Menu de Inverno com pratos variados e buffet de sopas; confira

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a gastronomia reconfortante e nutritiva torna-se fundamental. Foi pensando nisso que o All Natural, rede de restaurantes de comida saudável, lançou a partir desta segunda-feira (13), um menu de inverno especial composto por três pratos best sellers de edições anteriores, muito solicitados pelo público, além de uma incrível linha de sopas e cremes que prometem uma experiência gastronômica única.

