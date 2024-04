Amigo fiel: cão não sai do lado do dono ferido por supostos assaltantes em Curitiba Amigo fiel: cão não sai do lado do dono ferido por supostos assaltantes em CuritibaLeia a matéria completa no nosso parceiro RIC....

Ric| 25/04/2024 - 11h33 (Atualizado em 25/04/2024 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share