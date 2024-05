Analfabetismo no Paraná: números revelam mínima histórica A taxa de analfabetismo no Paraná atingiu a mínima histórica de 4,3% em 2022, uma redução significativa em relação aos 6,3% de 2010...

Analfabetismo no Paraná alcança mínima histórica; veja os números

A taxa de analfabetismo no Paraná atingiu a mínima histórica de 4,3% em 2022, uma redução significativa em relação aos 6,3% de 2010. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de alfabetização no estado agora é de 95,7%, colocando o Paraná entre os seis estados com menores índices de analfabetismo no Brasil.

