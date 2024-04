Andrea Caldas: proposta para zerar filas de creches em Curitiba A professora Andrea Caldas (Federação PSOL-REDE) acredita que é possível zerar as filas nas creches de Curitiba, para resolver o...

Andrea Caldas pretende zerar filas de creches e tarifas do transporte de Curitiba

A professora Andrea Caldas (Federação PSOL-REDE) acredita que é possível zerar as filas nas creches de Curitiba, para resolver o problema da busca de pais e mães de alunos por vagas todos os anos. Ela foi a entrevistada do oitavo dia de sabatinas realizada pelo Grupo RIC com os 14 pré-candidatos à prefeitura de Curitiba e que têm representação na Câmara de Vereadores.

