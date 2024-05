Ric |Do R7

Aposta milionária do Paraná na Lotofácil Uma aposta de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, ganhou R$ 2,5 milhões ao acertar os 15 números sorteados no concurso 3100...

Alto contraste

A+

A-

Aposta do Paraná ganha R$ 2,5 milhões na Lotofácil; veja de qual cidade

Uma aposta de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, ganhou R$ 2,5 milhões ao acertar os 15 números sorteados no concurso 3100 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (10). O prêmio total era de R$ 6 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Aposta do Paraná ganha R$ 2,5 milhões na Lotofácil; veja de qual cidade

• Influenciadora de 12 anos casa com funkeiro e exibe lua de mel; assista

• Mulher morta após ser estrangulada é sepultada em Curitiba: “Que a justiça seja feita!”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.