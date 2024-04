Atenção representantes comerciais do PR: golpe por e-mail em andamento Os representantes comerciais do Paraná precisam ficar alertas sobre uma campanha de phishing que usa o nome e a identidade visual...

Alto contraste

A+

A-

Os representantes comerciais do Paraná precisam ficar alertas sobre uma campanha de phishing que usa o nome e a identidade visual do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Paraná (CORE-PR) de forma indevida. O alerta é do próprio Conselho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Anitta lança “Funk Generation” com parcerias de Pedro Sampaio e Sam Smith

• Alerta de golpe: falsos e-mails são enviados a representantes comerciais do PR

• Resultado da Super Sete 537 hoje (26/04/2024); prêmio R$ 600 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.