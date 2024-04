Athletico anuncia reforço: Nikão chega para somar ao elenco O Athletico confirmou nesta sexta-feira (19) a contratação do meia-atacante Nikão, do São Paulo. O empréstimo vai até dezembro, justamente...

Athletico confirma a contratação de Nikão, do São Paulo, por empréstimo

O Athletico confirmou nesta sexta-feira (19) a contratação do meia-atacante Nikão, do São Paulo. O empréstimo vai até dezembro, justamente quando acaba o vínculo dele com o Tricolor paulista.

