Athletico: Cuca poupa seis titulares para duelo da Sul-Americana O Athletico terá uma escalação alternativa no duelo com o Danubio, do Uruguai, pela Sul-Americana. O jogo está marcado para as 19h...

Escalação do Athletico: Cuca poupa seis titulares para duelo da Sul-Americana

O Athletico terá uma escalação alternativa no duelo com o Danubio, do Uruguai, pela Sul-Americana. O jogo está marcado para as 19h de quarta (24), no Centenário, em Montevidéu.

