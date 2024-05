Athletico, de Cuca, volta a treinar após quatro dias de folga O Athletico volta a treinar nesta segunda-feira (20), no CT do Caju, depois de quatro dias de folga. Elenco...

Volta os treinos: Athletico reapresenta nesta segunda (20) e terá 10 dias de preparação

O Athletico volta a treinar nesta segunda-feira (20), no CT do Caju, depois de quatro dias de folga. Elenco do Furacão reapresenta com objetivo na partida contra o Sportivo Ameliano, pela Copa Sul-americana, na próxima quinta-feira (30).

