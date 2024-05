Athletico em alerta: Inter de Milão demonstra interesse em Bento

Ric |Do R7

Hora do adeus? Bento, do Athletico, comenta interesse da Inter de Milão

O goleiro Bento, do Athletico comentou sobre a fala de executivo da Inter de Milão, que coloca jogador como alvo do clube italiano na próxima janela de transferências. Questionado pelo Ric Esporte Clube na zona mista, o camisa 1 disse que recebe notícia com alegria, mas que nada está definido.

