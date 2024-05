Athletico se posiciona a favor da paralisação do Brasileirão após tragédia no RS O Athletico mudou de ideia e passou a defender a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia no Rio Grande do Sul....

Ric|Do R7 12/05/2024 - 21h33 (Atualizado em 12/05/2024 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share