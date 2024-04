Atletas paranaenses se destacam no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô Dois atletas paranaenses de judô irão representar a Seleção Brasileira de Base no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô 2024...

Atletas paranaenses vão participar do Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô

Dois atletas paranaenses de judô irão representar a Seleção Brasileira de Base no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô 2024. Nycolly Carneiro e Gustavo Milano são da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Curitiba e vão competir no período de 22 a 28 de abril, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

