Bate-boca entre promotor e advogados interrompe júri no PR: “Safado! Pilantra!”

Um bate-boca envolvendo os advogados Cláudio Dalledone Júnior, Adriano Bretas e Renan Pacheco Canto, e o promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná Thiago Trevizoli Justo, está repercutindo nas redes sociais. No vídeo postado nos perfils dos advogados, o promotor aparece chamando Canto de safado, dizendo que os profissionais eram pilantras e que seus honorários eram provenientes "do crime" e "do tráfico".

