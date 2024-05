BR-277 interditada após incêndio em caminhão: congestionamento de 1 Km

Alto contraste

BR-277 é totalmente interditada após incêndio em caminhão, em Morretes

Um incêndio em um caminhão que seguia em direção a Curitiba interdita totalmente a rodovia BR-277, na altura do km 42, em Morretes, no litoral do estado. De acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, que administra o trecho, a interdição é necessária para que as equipes de segurança atendam à ocorrência.

