Ric |Do R7

Brasil é escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina 2027 A Copa do Mundo Feminina 2027 será realizada no Brasil. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17), na Tailândia, pelo presidente...

Alto contraste

A+

A-

Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina 2027; veja possíveis estádios

A Copa do Mundo Feminina 2027 será realizada no Brasil. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17), na Tailândia, pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. O país disputava a candidatura com uma concorrente europeia, formada por Holanda, Alemanha e Bélgica. Por 119 votos e 78, os brasileiros levaram a melhor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina 2027; veja possíveis estádios

• Coritiba visita o Novorizontino em teste para James Freitas; escalações

• Jogos de hoje (17/05/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.