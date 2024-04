Brasileiro líder do PCC é capturado em mansão de luxo no Paraguai Três brasileiros foram presos em uma mansão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, neste sábado (20). Entre eles, está o traficante...

Brasileiro líder do PCC é preso em casa de luxo no Paraguai

Três brasileiros foram presos em uma mansão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, neste sábado (20). Entre eles, está o traficante Hugo Dylan Hilario, conhecido como HG, membro do alto escalão da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). O líder do PCC é suspeito de coordenar homicídios em Londrina e Maringá, além de crimes em Santa Catarina.

