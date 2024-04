Câmara de Curitiba vota adesão ao Minha Casa, Minha Vida A Câmara de Curitiba vota, nesta segunda-feira, a adesão de Curitiba para a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida. Assim, os...

Câmara vota adesão de Curitiba para o Minha Casa, Minha Vida – 29 de abril a 3 de maio

A Câmara de Curitiba vota, nesta segunda-feira, a adesão de Curitiba para a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida. Assim, os vereadores cumprem o regime de urgência do projeto e antecipam a votação. Caso seja aprovado, o programa pode beneficiar um total de 700 famílias com valores de até R$ 40 mil.

