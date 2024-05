Ric |Do R7

Cantor sertanejo Milionário é hospitalizado após AVC isquêmico Milionário, cantor sertanejo que formava dupla com José Rico, foi internado na última segunda-feira (20) após sofrer um AVC isquêmico...

Cantor sertanejo Milionário sofre AVC isquêmico é internado em UTI

Milionário, cantor sertanejo que formava dupla com José Rico, foi internado na última segunda-feira (20) após sofrer um AVC isquêmico. A principio, o artista de 84 anos está no Hospital Beneficiência Portuguesa localizado em São José do Rio Preto (SP).

