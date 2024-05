Carro atinge velocidade recorde de 213 km/h em rodovia do Paraná Um carro foi flagrado a 213 km/h neste sábado (11), na BR-376, na região de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. No local onde o...

Carro é flagrado a 213 km/h em rodovia do Paraná e recebe multa de R$ 880

Um carro foi flagrado a 213 km/h neste sábado (11), na BR-376, na região de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. No local onde o motorista foi autuado a máxima permitida é de 100 km/h. Como estava em uma velocidade 50% acima do permitido, o condutor do automóvel cometeu uma infração gravíssima e foi multado em R$ 880,41, além da suspensão da carteira.

