Casal é indiciado por tortura em Curitiba

Alto contraste

A+

A-

Dono de postos de combustíveis e advogada são indiciados por tortura em Curitiba

Um casal, formado por um dono de postos de combustíveis e uma advogada, foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) suspeito de tortura e extorsão de um homem, de 42 anos, em Curitiba. Os crimes teriam acontecido no escritório de advocacia da mulher suspeita. Segundo as investigações, o indivíduo suspeito pelos crimes acumula mais de 50 processos criminais de funcionários.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Amigo fiel: cão não sai do lado do dono ferido por supostos assaltantes no centro de Curitiba

• Novas imagens do caso da síndica que teve a casa atingida por vários tiros em Curitiba

• Dono de postos de combustíveis e advogada são indiciados por tortura em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.