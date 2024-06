Ric |Do R7

Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná oferece mais de 300 vagas de jovem aprendiz na Grande Curitiba O Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) está com mais de 300 vagas abertas de jovem aprendiz para a área de telemarketing...

Empresa oferece mais de 300 vagas de jovem aprendiz na Grande Curitiba

O Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) está com mais de 300 vagas abertas de jovem aprendiz para a área de telemarketing na cidade de Colombo (PR), na Região Metropolitana de Curitiba. A iniciativa busca incentivar a entrada de jovens no mercado de trabalho.

