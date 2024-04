Cha Eun-woo: Novidades sobre show no Brasil

Cha Eun-woo fará show extra no Brasil? jornalista afirma que há negociações Cha Eun-woo fará show extra no Brasil? jornalista afirma que há negociações (Ric)

O ator e cantor coreano Cha Eun-woo, de 26 anos, realizará um show solo no Brasil em junho deste ano. Os ingressos para a apresentação já esgotaram, mas segundo o jornalista José Norberto Flesch um show extra estaria sendo negociado com a produção do artista devido à alta demanda.

