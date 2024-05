Chocante: Homem atira na ex-namorada após ameaçar matar seu pai

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

“Já matei seu pai, agora é você”, disse homem antes de matar ex-namorada; VÍDEO

Um vídeo obtido pela polícia revela o momento em que um homem, identificado como João Carlos de Oliveira, de 29 anos, atira contra a ex-namorada, Yasmin Santos de Queiroz, de 25 anos, em Miracatu, em São Paulo. O caso ocorreu no último domingo (12). As informações são do Metrópoles.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Sonhar com casamento: entenda o que significa

• Coritiba oferece, e Grêmio deve jogar a Libertadores no Couto Pereira

• Sonhar com bebê: o que significa?



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.