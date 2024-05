Chuva de granizo causa destruição em cidade do RS Uma forte chuva de granizo atingiu a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (22). Imagens registradas por moradores...

Ric|Do R7 23/05/2024 - 09h48 (Atualizado em 23/05/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share