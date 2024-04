Comovente história de filha que presenciou acidente trágico na BR-369 A jovem de Yasmin de Almeida, de 20 anos, que viu a mãe ser atropelada no último domingo (21), na BR-369, em Santa Mariana, norte...

“Só queria ela aqui”: filha que viu a mãe ser atropelada lamenta morte no PR

A jovem de Yasmin de Almeida, de 20 anos, que viu a mãe ser atropelada no último domingo (21), na BR-369, em Santa Mariana, norte do Paraná, lamentou a morte da familiar. Ana Paulo Porfírio, de 40 anos, morreu após tentar atravessar a via e ser atingida por um carro.

