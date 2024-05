Concurso da Caixa Econômica Federal adiado devido às chuvas no Rio Grande do Sul O concurso público da Caixa Econômica Federal foi adiado para as pessoas inscritas no polo do Rio Grande do Sul, por causa das fortes...

Concurso da Caixa Econômica Federal é adiado no Rio Grande do Sul

O concurso público da Caixa Econômica Federal foi adiado para as pessoas inscritas no polo do Rio Grande do Sul, por causa das fortes chuvas no estado. A prova que estava marcada para o dia 26 de maio ainda não tem uma nova data. No restante do país, o concurso segue normalmente.

