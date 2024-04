Concurso público em Cascavel oferece oportunidades em 17 cargos diferentes A prefeitura de Cascavel, no Oeste do Paraná, está com inscrições abertas para o concurso público. Os cargos são de nível fundamental...

Concurso público aberto na Prefeitura de Cascavel; vagas são para 17 cargos diferentes

A prefeitura de Cascavel, no Oeste do Paraná, está com inscrições abertas para o concurso público. Os cargos são de nível fundamental, médio/técnico e superior e os salários variam entre R$1.750,22 até R$12.142,53.

