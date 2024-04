Confira as últimas notícias da RIC Notícias Noite Vivo | 19/04/2024 RIC Notícias Noite Vivo | 19/04/2024 A matéria traz informações sobre o programa RIC Notícias Noite Vivo do dia 19 de abril de 2024...

Alto contraste

A+

A-

RIC Notícias Noite Vivo | 19/04/2024

RIC Notícias Noite Vivo | 19/04/2024

A matéria traz informações sobre o programa RIC Notícias Noite Vivo do dia 19 de abril de 2024. O público pode conferir as últimas notícias e se manter bem informado ao longo do dia, além de ter acesso às redes sociais e site oficial da RIC para mais conteúdos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Desigualdade de renda do Paraná é uma das menores do Brasil, aponta IBGE

• RIC Notícias Noite Vivo | 19/04/2024

• Cobra é flagrada em corredor de universidade particular no PR; assista



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.