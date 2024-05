Confronto com a PM termina com suspeito baleado e outro preso no Paraná; VÍDEO Dois suspeitos em um veículo Sportage branca com queixa de furto/roubo entraram em confronto com a Polícia...

Confronto com a PM termina com suspeito baleado e outro preso no Paraná; VÍDEO

Dois suspeitos em um veículo Sportage branca com queixa de furto/roubo entraram em confronto com a Polícia Militar nesta quinta-feira (30). A situação aconteceu na Avenida Araucária com a Rua Salvador, na comunidade da Brás, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

