Conheça a história emocionante do gaúcho Christofer e sua família O gaúcho Christofer está desde a última sexta-feira (3) em um abrigo no centro esportivo de treinamento,...

Alto contraste

A+

A-

Gaúcho conta drama da família para abandonar casa: ‘Água a 2,5m de altura’

O gaúcho Christofer está desde a última sexta-feira (3) em um abrigo no centro esportivo de treinamento, que fica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Uma parte do local virou ponto de distribuição de doações e também recebe as pessoas desalojadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• RIC NOTÍCIAS OPINIÃO | 10/05/2024 | Jovem Pan News | #AOVIVO

• Gaúcho conta drama da família para abandonar casa: ‘Água a 2,5m de altura’

• Imagens mostram dramas vivenciados por animais no Rio Grande do Sul; confira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.