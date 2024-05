Conheça o adversário do Maringá na Série D 2024 ![CDATA[ O próximo desafio do Maringá Futebol Clube na Série D do Campeonato Brasileiro 2024 será contra o Clube Atlético Patrocinense...

Saiba mais do Patrocinense, adversário do Maringá na 4º rodada da Série D 2024

O próximo desafio do Maringá Futebol Clube na Série D do Campeonato Brasileiro 2024 será contra o Clube Atlético Patrocinense. A partida será no sábado (18), às 16h, pela 4ª rodada da competição no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio (MG).

