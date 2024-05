Coritiba descarta efetivar James Freitas e busca por novo técnico está em andamento A diretoria do Coritiba tomou uma decisão neste sábado (18) e descartou a efetivação do auxiliar James Freitas. Com isso, o clube...

Coritiba descarta efetivar James Freitas e acelera busca por novo técnico

A diretoria do Coritiba tomou uma decisão neste sábado (18) e descartou a efetivação do auxiliar James Freitas. Com isso, o clube vai atrás de um novo técnico para a sequência da Série B. A informação é do repórter Rogério Scarione.

