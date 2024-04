Coritiba e Ponte Preta empatam na estreia da Série B Em jogo de tempos distintos, o Coritiba empatou com a Ponte Preta por 1 a 1 na noite deste domingo (21), no Moisés Lucarelli, na...

Com tempos distintos, Coritiba empata com a Ponte Preta na estreia da Série B

Em jogo de tempos distintos, o Coritiba empatou com a Ponte Preta por 1 a 1 na noite deste domingo (21), no Moisés Lucarelli, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro.

